شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. البديل عمر السعيد يسجل الهدف الأول للزمالك أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الزمالك بالهدف الأول فى شباك الإسماعيلى عن طريق البديل عمر السعيد فى الدقيقة 36 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

جاء الهدف نتاج أخطاء دفاعية واضحة ودربكة غير مبررة ، استغلها عمر السعيد الذى شارك بدلا فى الدقيقة 26 من المصاب خالد بوطيب.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من..

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع : بهاء مجدى – محمود علاء – محمد عبد الغنى – محمد عبد السلام.

خط الوسط : طارق حامد – محمد إبراهيم – أحمد سيد زيزو – إبراهيم حسن – يوسف أوباما.

خط الهجوم: خالد بو طيب.

وضم تشكيل الإسماعيلى كلاُ من..

حراسة المرمى: محمد فوزى.

خط الدفاع : طارق طه ومحمد مجدى وباهر المحمدى وأحمد أيمن.

خط الوسط: محمود متولى وإبراهيم عبد الخالق ومحمد صادق وعبد الرحمن مجدى.

خط الهجوم : وجيه عبد الحكيم وبنسون شيلونجو.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثانى برصيد 57 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، حقق الفوز فى 17 لقاء، وتعادل فى 6، وخسر جولتين، وأحرز لاعبيه 52 هدف، وسكنت شباكه 22 هدف، فى الوقت الذى يخوض فيه الإسماعيلي المباراة وفى جعبته 37 نقطة، محتلاً المركز السابع، بعدما خاض 26 مباراة، حقق الفوز فى 9 وتعادل فى 10، وخسر 7 مواجهات، وأحرز لاعبيه 26 هدف، وسكنت شباكه نفس العدد من الأهداف.

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