جروس يُشيد بعمر السعيد بعد الفوز على الدراويش وتصدر الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك بعمر السعيد مهاجم الفريق بعد تألقه فى مباراة الإسماعيلي التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
وسجل السعيد الهدف الأول للزمالك قبل أن يصنع الهدف الثاني ليوسف أوباما في المباراة التي انتهت بفوز الأبيض بثنائية، وتحدث جروس مع اللاعب بعد المباراة مشيدا بمستواه ومساهمته فى رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 60 نقطة ليتصدر المسابقة، في حين يتوقف رصيد الإسماعيلي عند 37 نقطة ويظل في المركز السابع.
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