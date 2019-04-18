شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رد فعل تركى آل الشيخ بعد هدف تقدم النجم الساحلى أمام الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاهد رد فعل المستشار تركى آل الشيخ رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم، بعدما أحرز كريم عريبى هدف التقدم للنجم الساحلى أمام الهلال السعودى، فى الدقيقة 30 من عمر المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على ملعب هزاع بن زايد، فى نهائى البطولة العربية، والتى توج بها الفريق التونسى بعدما فاز بنتيجة 2/1.

وتوج النجم الساحلى بلقب البطولة العربية للمرة الأولى فى تاريخه على حساب الهلال السعودى الذى توج بها فى السابق مرتين، ليمنح التفوق للكرة الأفريقية على حساب أسيا.

وحصل نادي النجم الساحلى على 6 ملايين دولار أى قرابة 100 مليون جنيه مصرى قيمة الفوز بالبطولة، بينما حصد نادى الهلال السعودى على جائزة الوصيف وقدرها 2.5 مليون دولار ما يوازى 40 مليون جنيه مصرى.