شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: هدفنا التتويج بالدورى.. والبدلاء مثل الأساسيين عندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أمير عزمى مجاهد المدرب المساعد بالزمالك، عن سعادته بالفوز على الإسماعيلى، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقان، على استاد الجيش بالسويس، فى المباراة التى جمعتهما ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر بالدورى.

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وقال مدرب الزمالك فى تصريحات صحفية بعد الفوز على الدراويش:"قدمنا مباراة قوية أمام خصم محترم وقوى وحققنا الفوز بعد الابتعاد عن الانتصارات محليا في المباريات الأخيرة".

تابع أمير عزمى قائلا:"جميع اللاعبين قدموا أداء ممتاز في المباراة ، كما أثبت اللاعبين الذين لم يشاركو طوال الفترة السابقة جاهزيتهم وشخصيتهم مثل محمد عبد السلام وبهاء مجدي وعمر السعيد الذي تألق عندم شارك بديلا لبوطيب الذي أتمني له التماثل للشفاء من الإصابة لذلك فالبدلاء لدينا مثل الأساسيين"، أوضح أن الفريق مقبل على مباراة مهمة أمام بيراميدز سيركز فيها الزمالك من أجل الفوز والوصول للهدف فى نهاية المسابقة وهو التتويج بالدورى.