شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزمالك يستعيد صدارة الدورى مؤقتاً بالتغلب على الإسماعيلى بثنائية نظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب الزمالك على الإسماعيلى، بثنائية نظيفة سجلها عمر السعيد ويوسف أوباما فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الخميس، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر بالدورى الممتاز.

بهذه النتيجة، يستعيد الزمالك صدارة الدورى الممتاز بشكل مؤقت بعدما رفع رصيده للنقطة 60 بعد خوضه 26 مباراة منتظرا لقاء الأهلى وبيراميدز الذى سيقام مساء اليوم حيث يتواجد الفريق الأحمر حاليا بالمركز الثانى برصيد 58 نقطة بعد خوضه 25 مباراة فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 57 نقطة بعد خوضه 27 مباراة فيما يظل الإسماعيلى فى المركز السابع برصيد 37 نقطة بعد خوضه 27 مباراة.

تشكيل الفريقان

دخل الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، محمد عبد السلام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وبهاء مجدى فى خط الدفاع، طارق حامد وأوباما وأمامهما إبراهيم حسن ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

فيما دخل الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من:"محمد فوزى فى حراسة المرمى، طارق طه ومحمد مجدى وباهر المحمدى وأحمد أيمن فى خط الدفاع، محمود متولى وإبراهيم عبد الخالق ومحمد صادق وعبد الرحمن مجدى فى خط الوسط، وجيه عبد الحكيم وشيلونجو فى خط الهجوم".

الشوط الأول

البداية جاءت حماسية من جانب الإسماعيلى وضغط على الزمالك ولكن بعد مرور 5 دقائق سيطر الفريق الأبيض على مجريات الأمور وجاءت أخطر فرص الزمالك فى الدقيقة 12 بتمريرة رائعة من زيزو إلى إبراهيم حسن داخل منطقة الجزاء لكن تألق حارس الإسماعيلى فى التصدى لتسديدته ثم انفراد للمغربى خالد بوطيب فى الدقيقة 15 ولكن سدد كرة أعلى من مرمى الدراويش.

بعد مرور أول ربع ساعة، عاد الإسماعيلى لنشاطه الهجومى ليشكل الخطورة على مرمى الزمالك وجاءت أخطر هجمات الدراويش فى الدقيقة 24 بتمريرة خطيرة إلى شيلونجو داخل منطقة الجزاء وتسديدة لكن تألق جنش فى التصدى لها بقدمه ثم خرج خالد بوطيب مهاجم الزمالك مصابا فى الدقيقة 25 وشارك عمر السعيد بدلا منه ثم توقف اللعب لعلاج جنش فى الدقيقة 30 قبل أن يتم استئناف اللعب سريعاً.

فى الدقيقة 35، أطلق زيزو تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها محمد فوزى ببراعة لتتحول إلى ركلة ركنية نُفذت مقوسة لداخل منطقة الجزاء وسط ارتباك من دفاع الإسماعيلى فى تشتيت الكرة لتصدم بمحمود متولى لتسقط أمام عمر السعيد مهاجم الزمالك الذى سددها قوية فى مرمى الدراويش فى الدقيقة 37 وهدأت المباراة بشكل نسبى فى اللحظات الأخيرة من الشوط الأول وسط كرات متبادلة من لاعبى الفريقين قبل تسديدة عمر السعيد فى الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع والتى حولها حارس الإسماعيلى إلى ركنية ليطلق الحكم صافرة نهاية هذا الشوط بعد تنفيذ الركنية.

الشوط الثانى

دفع البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى مع بداية الشوط الثانى بالمهاجم أودا مارشال بدلا من إبراهيم عبد الخالق لاعب الوسط نحو محاولة لإدراك التعادل ولكن لم يمهل الأبيض الفرصة للدراويش حيث مرر زيزو كرة طولية إلى عمر السعيد ليمررها بشكل رائع إلى أوباما الذى حولها فى مرمى الإسماعيلى مسجلا الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 47 وكاد زيزو أن يضيف الهدف الثالث للزمالك فى الدقيقة 57 من انفراد ولكن تسديدته جاءت خارج مرمى الدراويش ودفع جروس المدير الفنى للزمالك بمحمود عبد العزيز بدلا من أوباما فى تغيير لتدعيم وسط الملعب على الصعيد الجانب الدفاعى فى الدقيقة 58 فيما دفع مدرب الإسماعيلى بثانى التغييرات بنزول محمد الشامى بدلا من شيلونجو لتنشيط الهجوم.

فى الدقيقة 72، كاد الزمالك إن يسجل ثالث من فرصة مركبة حيث مرر طارق حامد الكرة إلى أحمد سيد زيزو على الجهة اليسرى ووقف لاعبى الدراويش بداعى إنها تسلل ولم يرفع الحكم رايته ليمرر زيزو الكرة لترتد من مدافع الإسماعيلى إلى محمود عبد العزيز الذى سددها وتصدى لها حارس الدراويش لترتد إلى إبراهيم حسن الذى مررها إلى محمد إبراهيم الذى سددها أعلى من مرمى الدراويش وفى الدقيقة 80، دفع جروس بثالث تغييرات الزمالك بنزول عبد الله جمعة بدلا من محمد عبد السلام ثم حصل محمود عبد العزيز على أول إنذار أصفر فى اللقاء فى الدقيقة 83 بعد التدخل بدون كرة مع باهر المحمدى.













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