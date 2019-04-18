شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم الصربي نوفاك وإدارة تحكيمية جيدة فى لقاء الإسماعيلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاسماعيلي * الزمالك
المسابقه : الاسبوع العاشر المؤجل من بطوله الدوري العام المصري
استاد : الجيش بمدينه السويس
نتيجة المباراة : هدفين مقابل لاشئ لصالح الزمالك
حكم ساحة : نوفاك سيمورتش
المساعد الأول : دراجون بوجي
المساعد الثاني : سفيتوزار جينين
الحكم الرابع : توهومين بيجيان
ميزان التقييم لطاقم التحكيم
حكم المباراة : نوفاك سيمورتش
القرارات الفنية والسيطره علي المباراه : نجح الحكم الصربي نوفاك في اداره المباراه تحكيميا نتيجه الليقظه ، والاهتمام ، والتركيز علي مدار شوطي اللقاء ساعده في ذلك التعاون الجيد من لاعبي الفريقين بالاضافه الي الاجهزه الفنيه والاداريه ، وكانت غالبيه قراراته صحيحه ، وسمح باستمرار اللعب في حالات اللعب العادل تميز الحكم في المتابعه الجيده لطرق واساليب اللعب وكان قريبا من كل الاحداث بشكل جيد . وكانت اهم سمات المباراه ان الحكم لم يشعر به احد خلال ادارته للمباره وهذا دليل علي نجاح الحكم في تقديم تحكيم مقنع للجميع .
العقوبات الانضباطية : انذر الحكم لاعب الزمالك محمود عبدالعزيز في الدقيقه 83 للعب بتهور وقرار صحيح،
اللياقه البدنيه : استخدم الحكم عناصر اللياقه البدنيه بجميع انواعها بشكل متميز بدايه من التحمل العام الي تحمل السرعه ، وتنويع جيد في استخدام اسلوب الجري الخلفي والجانبي ، وظهر ذلك في الدقائق 3 ، 4 ، 17 ، 33
تطبيق مبدا اتاحه الفرصه : طبق الحكم اتاحه الفرصه في الدقائق 5 ، 86 ،بتقدير صحيح .
درجه صعوبة المباراة : مباراة صعبه المستوي نتيجه الاحداث ورغبه الفريقين في الفوز وتحسين الترتيب في جدول المسابقه .
الحكمان المساعدان :
المساعد الأول : اشار علي حالات التسلل في الدقائق 38 ، 45 واستمرار لعب وقرار صحيح في الدقيقه 15 لايوجد تسلل وقرار صحيح .
المساعد الثاني : اشار علي حالات التسلل في الدقائق 14 ، 54 وتميز في الدقيقه 57 بقرار استمرار اللعب نتيجه الليقظه والاهتمام والتركيز .
الحكم الرابع : تعاون وتفاهم جيد وسيطره علي المنطقه الفنيه بشكل صحيح .
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