نتيجة مباراة الهلال والنجم الساحلي اليوم في بطولة كأس زايد والدقائق الأخيرة تنهي حلم الزعيم

يسدل الستار اليوم على بطولة كأس زايد تلك البطولة التي شارك فيها العديد من الأندية العربية وتم تغيير مسماها حيث يحل فريقي الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي ضيفين على مدينة العين بالاماىات لتحديد بطل العرب لعام 2019 بعد ما شهدته مباريات الفريقين الكثير من الاثارة خلال الأدوار السابقة والقبل نهائية.

مباراة الهلال والنجم الساحلي

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة و50 دقيقة عصر اليوم بتوقيت مكة المكرمة و 13:50 بتوقيت جرينتش على ملعب هزاع بن زايد أحد أفضل ملاعب العرب وجوهرة مدينة العين، وقد تحدث ماميتش مدرب الهلال عن المباراة واصفا فريق النجم بالمنافس الشرس ولكنه أكد على استحقاق فريقه البطولة بعد وصوله للنهائي.

الهلال والنجم الساحلي اليوم

وقد تحدث رئيس نادي الهلال السابق والأسطورة السعودية سامي الجابر عن اللقاء متوقعا فوز فريقه الهلال بتلك البطولة بالرغم من امتلاك النجم أفضلية الراحة إلا أن الهلال لا يفرط بسهولة في النهائيات ويتفرغ لرسم البسمة وعلامات الفرح على وجوه جماهيره وهو ما يثق به ولكنه أكد على أن اذا حدث العكس فلا يكون هذا سببا لفقدان التركيز.

نتيجة مباراة الهلال والنجم الساحلي اليوم

وجه رئيس نادي الهلال انتقادا حادا للاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب جدول مباريات الفريق حيث يعاني الفريق من تلاحم شديد في المباريات في بطولة الدوري المحلية وبطولة دوري أبطال آسيا وكأس الملك والبطولة العربية، وأكد على رغبة فريقه في الفوز بهذه البطولة لأنها تحمل اسم عزيز على الجميع.

دخول الفريقين الآن لملعب اللقاء وانطلاقة أحداث الشوط الأول من المباراة النهائية وحضور جماهيري قوي من أنصار الهلال السعودي

مرت 10 دقائق على انطلاقة الشوط الأول من المباراة والهلال يضغط النجم في منتصف ملعبه ويمرر في محاولة للاختراق بينما النجم الساحلي يقود الهجمات المرتدة ويعتمد عليها والتعادل السلبي مستمر

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الدقيقة 31: ركنية لصالح النجم الساحلي من الجبهة اليمنى تنفذ ببراعة يتلقاها العريبي اللاعب الجزائري ويوجه الكرة برأسية قوية تسكن شباك الهلال والهدف الأول للنجم الآن

نهاية الشوط الأول من المباراة بفوز النجم بهدف نظيف، الهلال مطالب بالتعديل وماميتش يُنتظر منه توجيه تعليمات للاعبين واحداث تغييرات، أما النجم فسيحاول الاحتفاظ بالتقدم

الآن: بين الشوطين احتفالات والحفل الختامي للبطولة وأجواء رائعة من الألعاب النارية والفقرات والعروض الترفيهية والفنية بحضور قيادات الدولة والمسئولين البارزين

الشوط الثاني في الدقيقة 60: يحتسب الحكم ركلة جزاء للهلال ويعود للفار الذي يؤكد صحة قراره وجوميز على تنفيذها ويضعها على يسار الحارس والتعادل يحضر الأن

الدقيقة 80: آخر دقائق من عمر اللقاء ومازال التعادل الايجابي مسيطر والهلال يضغط بقوة لاحراز الهدف الثاني وهدف الكأس

الدقيقة 90+1: كرة من الجانب الأيمن للنجم وتمريرة وهدف من محمد مثناني للنجم والنتيجة تصبح 2-1 واحكم يتأكد من صحة الهدف ونهاية المباراة بفوز النجم الساحلي بالبطولة