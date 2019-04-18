يلا شوت Estora مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر yalla shoot الاسطورة يوتيوب| الان جوول لايف ماتش...

يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر الاسطورة livehd7 يوتيوب اونلاين دوري بلس hd، يدخل نادي النصر مباراته اليوم ضد الفتح في الأسبوع 28 من منافسات الدوري السعودي لكرة القدم باحثاً عن الفوز والنقاط الثلاثة على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد، وسنضيف لكم رابط دوري بلس dawriplus يلا شوت بث مباشر النصر والفتح مشاهدة اونلاين بدون تقطيع قبل بداية اللقاء في الساعة التاسعة إلا ربع مساءاً بتوقيت الرياض.

يلا شوت النصر والفتح بث مباشر رابط دوري بلس، يحتل نادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 61 نقطة متخلفاً بفارق نقطتين فقط عن جاره المتصدر نادي الهلال، الذي يحتل صدارة ترتيب البطولة برصيد 63 نقطة، ويحاول النصر العودة للصدارة مؤقتاً بالفوز على الفتح، وهي المباراة التي يمكنكم مشاهدة أحداثها اليوم عبر قناة ksa sport، وسنوفرها لكم اليوم بدون تقطيع بث مباشر النصر والفتح يلا شوت اونلاين فور بداية المواجهة المرتقبة.

رابط دوري بلس dawriplus مباراة النصر والفتح بث مباشر، وكان نادي النصر قد تلقى هزيمة مفاجئة أمام اتحاد جدة على ملعبه في الجولة الماضية، تلك الهزيمة أعادت العالمي إلى مركز الوصافة خلف الهلال بعد أن تصدر البطولة لمدة جولتين فقط، ويحاول النصر الفوز وتحقيق نقاط اللقاء الثلاثة اليوم على حساب الفتح من أجل العودة للصدارة ولو بشكل مؤقت، وسنضيف لكم رابط يلا شوت كورة ستار النصر والفتح بث مباشر بدون تقطيع اليوم.

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وسيتولى التعليق على المباراة كلاً من عيسى الحربين من خلال قناة دوري بلس، وعبدالله الحربي عبر قناة الرياضية السعودية اتش دي 2.

التشكيل الرسمي للنصر ضد الفتح: جونز – العبيد – برونو – مايكون – الغنام – الخيبري – بيتروس – موسى – جوليانو – الجميعه – السالم.