الآن.. نتيجة مباراة الهلال والنجم الساحلي في نهائي كأس زايد للأندية أبطال العرب

تتجه أنظار الجميع اليوم نصب ستاد هزاع بين زايد في مدينة العين لمتابعة مباراة الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي في نهائي كأس زايد 2019 البطولة التي تم تغيير اسمها من كأس دوري أبطال العرب والتي انطلقت العام الماضي بمشاركة العديد من الأندية العربية وحان الآن وقت اعلان الفائز بها في هذه النسخة بعد غياب.

نتيجة مباراة الهلال والنجم الساحلي

وتقام المباراة في تمام الساعة 16:50 بتوقيت مكة حيث تُنقل على شبكة قنوات AD sport الناقل الحصري والراعي للبطولة بالاضافة لقناة ksa sport وقناة الوطنية التنونسية بتعليق فارس عوض وعلي سعيد الكعبي، وكان الهلال قد صعد لمباراة النهائي بعد تفوقه على الأهلي السعودي بركلات الترجيح مطلع الأسبوع الحالي على ملعب الجوهرة.

تغطية اعلامية موسعة وصحفية في ملعب هزاع بن زايد، ودخول الفريقين الأن لأرضية الملعب الهلال بطاقمه الأساسي ولحظات على انطلاقة الشوط الأول وسط حضور جماهيري مكثف دعما للفريقين

مرور ربع ساعة من المباراة والهلال الأقرب للتسجيل حيث يعتمد الهلال على الاستحواذ والمرور والاختراق من المنتصف بينما ينكمش النجم في وسط ملعبه ويلعب على المرتدات

في الدقيقة 31 النجم ينجح في احراز هدف رائع عن طريق ركنية نفذت ببراعة ليتلقاها العريبي برأسية تسكن شباك المعيوف ونهاية الشوط الاول بتلك النتيجة

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حفل نهاية البطولة يقام بين شوطي اللقاء، وبداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 51 يرتد النجم بهجمة كادت أن تعلن عن الهدف الثاني ولكن الدفاع الهلالي يتمكن من احباطها

الدقيقة 60: الحكم يشير بركلة جزاء للهلال ويعود لل Var الذي يؤكد صحتها، وجوميز يسجل الأول للهلال وهدف التعادل

الدقيقة 90: النجم يضيف الثاني عن طريق محمد مثناني ونهاية اللقاء بتتويج النجم بطلا للعرب

مباراة الهلال والنجم الساحلي اليوم

وعن تلك المباراة فقد تحدث روجيه لومير صاحب الجنسية الفرنسية مدرب النجم مؤكدا رغبة فريقه في الظفر باللقب الذي يغيب عن خزينة النادي ولكنه وضح أنه من الصعب معرفة نقاط القوة والتميز وأيضا الضعف الخاصة بالهلال بشكل جيد لعدم تواجد الفريقين في الدوري معا ولكنه قد شاهد المباريات الأخيرة لمنافسه ويعرف مهاجمه جوميز بصورة جيدة.