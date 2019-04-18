يلا شوت Nasser بث مباشر النصر والفتح اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة النصر والفتح dawriplus بث مباشر...

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بث مباشر مباراة النصر والفتح يوتيوب، بث مباشر مباراة النصر والفتح كورة ستار، بث مباشر مباراة النصر والفتح كورة اون لاين، بث مباشر مباراة النصر والفتح بين سبورت، بث مباشر مباراة النصر والفتح بدون تقطيع وتنطلق المباراة على الهواء مباشرة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة النصر والفتح بث مباشر

بداية مباراة #النصر_الفتح

الدقيقة 15 #النصر 0 الفتح 0

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قووووووووووووووووووول اوووول نصراوي

الدقيقة 27 #النصر 1 الفتح 0 سجل هدف #العالمي عبدالرزاق حمدالله

النصر اخر 5 مباريات لعبها على ارضه في الدوري فاز 4 وهزم 1 احرز 12 هدف وعليه 8 اهداف. الفتح اخر 5 مباريات لعبها خارج ارضه في الدوري تعادل 4 وهزم 1 احرز هدفين وعليه 3 اهداف.

اخر مباراة بين النصر والفتح كانت في الدور الاول من هذا الدوري و انتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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