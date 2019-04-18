نهاية نتيجة مباراة الهلال والنجم الساحلي اليوم بتتويج النجم الساحلي بلقب دوري أبطال العرب 2019

في التعليقات توقع معنا نتيجة مشاهدة مباراة الهلال اليوم والنجم الساحلي التونسي.

نهاية لاعبي الفريقين من الإحماء والعودة إلى غرف الملابس.

الآن دخول ألاعبين من جديد إلى أرضية الملعب.

الآن بداية المباراة

الكرة معا لاعبي النجم الساحلي في دقائق المباراة الأولى.

فرصة من النجم الساحلي في الدقيقة الأولى.

ضربة حرة للفريق التونسي، تلعب بدون خطورة على مرمى الهلال السعودي.

انحصار الكرة في وسط الملعب بين الفريقين.

ركنية لنادي الهلال تلعب دون خطورة

الجماهير تساند الفريقين من المدرجات بشكل كبير.

الدقيقة 20 من المباراة: التعادل السلبي مستمر بيتن النجم والهلال.

ضربة ركنية للزعيم السعودي، تبعد من الدفاع.

الهلال الان بدأ يضغط على لاعبي النجم التونسي

هدف

هدف النجم الساحلي الأول عن طريق اللاعب كريم ألعزيبي، في تمام الدقيقة الثلاثون من النهائي.

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إلغاء ضربة جزاء للنجم الساحي بعد التوجه إلى تقنية الفار

نهاية شوط المباراة الأول بتقدم النجم على الهلال، بنتيجة هدف دون رد، ليتأهل الحسم إلى مجريات شوط المباراة الثاني من النهائي العربي.

قبل بداية شوط المباراة المباراة الثاني، انطلاق احتفالات في أرضية الملعب.

الان بداية الشوط الثاني بين الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي.

الشوط الثاني سينطلق بعد نهاية عرض الاحتفال

نهاية حفل الإحتفالات، ودخول اللاعبين من جديد إلى الملعب.

بداية الشوط الثاني الان.

ضربة جزاء لنادي الهلال

كوميز يسجل هدف التعادل لنادي الهلال في الدقيقة 63 من المباراة.

هدف النجم الساحلي الثاني في الوقت البديل.

سجل ثاني أهداف النجم الساحلي اليوم، ألاعب محمد عبد الله.

نهاية المباراة.

انتهت المباراة، بفوز النجم الساحلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليتوج بلقب دوري أبطال العرب للأندية الأبطال 2019.