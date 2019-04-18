تابع لايف Ksa TV مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر الاسطورة livehd7 يلا شوت جوال| رابط سريع النصر...

تابع لايف مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر يلا شوت اليوم yalla shoot الاسطورة كورة ستار، يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد مباراة النصر والفتح المرتقبة ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وهي الماراة التي تنطلق مساء اليوم الخميس، وسنوفر لكم رابط Livehd7 بث مباشر النصر والفتح كورة يوتيوب قبل بداية القمة الكروية السعودية.

النصر والفتح بث مباشر الاسطورة livehd7 يلا شوت، يبدأ توقيت مشاهدة مباراة النصر والفتح في الساعة الثامنة إلا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة إلا ربع مساءاً بتوقيت الرياض، ويمكنك مشاهدة اللقاء عبر قناة ksa sport hd وموقع دوري بلس dawriplus، ومن خلال موقع عرب فور نيوز سنضع لكم رابط بث مباشر النصر والفتح بدون تقطيع.

يلا شوت النصر والفتح بث مباشر، يحاول نادي النصر استعادة صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان عندما يلتقي نظيره الفتح، وذلك بعد الخسارة القاسية في الدقائق الأخير على ملعبه أمام اتحاد جدة في الجولة الماضية، حيث يبحث العالمي عن الفوز ولا غيره والنقاط الثلاثة أمام الفتح في مباراة اليوم المرتقبة، وينتظر مشاهدة مباراة النصر والفتح الملايين من عشاق كرة القدم السعودية في المملكة وخارجها، نظراً لأهمية اللقاء في حسم اللقب هذا الموسم، وسنوفر لكم رابط الاسطورة Livehd7 بث مباشر النصر والفتح بدون تقطيع رابط سريع.

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في حال انقطاع بث مباشر مباراة النصر والفتح يرجى تحديث الصفحة للاستمتاع باللقاء الكبير.

أعلن روي فيتوريا عن تشكيلة لاعبي النصر وجاءت كالآتي: حارس المرمى: جونز، الدفاع: العبيد – برونو – مايكون – الغنام، الوسط: الخيبري – بيتروس، وفي الهجوم: موسى – جوليانو – الجميعه – السالم.

أطلق حكم الساحة صافرة بداية مباراة النصر والفتح بث مباشر، والنتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين.

بعد مرور 30 دقيقة من اللقاء الهام، أحرز المهاجم عبدالرزاق الهدف الأول للنصر في شباك الفتح لتصبح النتيجة 1-0.