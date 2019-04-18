نتيجة مباراة الهلال والنجم الساحلي اليوم 18/4/2019 في نهائي بطولة زايد العربية للأندية الأبطال

تعرف على نتيجة مباراة الهلال والنجم الساحلي اليوم في نهائي بطولة زايد العربية للأندية الأبطال، حيث يلعب الهلال ضد النجم الساحلي التونسي اليوم في نهائي البطولة العربية في لقاء منتظر من الجميع في الوطن العربي وسيكون بندية كبيرة من الفريقين.

وكان الهلال قد صعد إلي المباراة النهائية بعدما فاز على الأهلي السعودي بركلات الترجيح بعد الغوز بهدف لصفر بالرياض والهزيمة بنفس النتيجة في الإياب بجدة، بينما صعد النجم الساحلي إلي تلك المواجهة بعد الفوز وعبور المريخ السوداني بعد الفوز عليه بهدف نظيف في تونس والتعادل سلبياً في السودان

يبدأ توقيت مشاهدة مباراة الهلال والنجم اليوم في الساعة الرابعة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، الساعة الخامسة إلا عشر دقائق مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تلعب المباراة على ملعب هزاع بن زايد بلإمارات العربية المتحدة وستكون منقولة عبر قناة أبو ظبي الرياضية بشكل مجاني ومفتوح، وستكون مباراة الهلال اليوم منتظرة من الجمهور السعودي والعربي.

نتيجة الهلال والنجم الساحلي