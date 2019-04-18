ملخص نتيجة مباراة النجم الساحلي والهلال 2-1 في نهائي البطولة العربية لكرة القدم

تعرف على مباراة الهلال والنجم الساحلي اليوم على ملعب هزاع بن زايد سوف كلاً من الهلال والنجم في لقاء مثير ومرتقب في نهائي البطولة العربية لكرة القدم، تلك المواجهة التي تجمع فريق سعودي بفريق تونسي من قارتين مختلفتين تؤكد أن كرة القدم تجمع الشعوب، ويدخل نادي الهلال تلك المواجهة بغيابات قليلة، لكنها موجودة خاصة في ظل النظام الذي يقضي بوجود اجانب محترفين من الثمانية التي يمتلكهم، بينما سيكون النجم الساحلي التونسي كامل العدد في تلك المواجهة وجاهز تماماً
مباراة الهلال والنجم الساحلي ستكون المباراة الأعلي عربياً من حيث الجوائز المادية حيث سيفوز الفائز بالبطولة بـ 6 ملايين دولار أمريكي، وهو ما سوف يسعى إليه الناديين من خلال تلك المواجهة المنتظرة، المباراة سوف تلعب في تمام السادسة إلا عشر بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، الخامسة إلا عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، الرابعة إلا عشر بتوقيت جمهورية مصر العربية.
ملخص نتيجة مباراة الهلال والنجم
- بدأت المباراة بين الفريقين قبل لحظات من الآن وسط محاولة من الفريقين للسيطرة على اللقاء.
- روجيه لومير الفائز بكأس الأمم الاوروبية 2000 وكأس الأمم الأفريقية 2004 هو المدير الفني الحالي لنادي النجم الساحلي.
- مرت 10 دقائق حتي الآن ولا يزال التعادل السلبي مستمر بين الفريقين حتي لآن وسط سيطرة متبادلة وهجمات من كينو وياسين الشيخاوي.
- مرت 25 دقيقة ولا يزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين حتي الآن.
- النجم يتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 29 من ركلة ركنية، في انتظار رد فعل الهلال.
- أنتهي الشوط الأول بين الفريقين بتقدم النجم الساحلي بهدف نظيف.
- سيحاول الهلال في الشوط الثاني معادلة النتيجة بعد شوط أول سلبي للفريق على مستوى الأداء والنتيجة.
- الفار يؤكد ركلة جزاء للهلال ليحرز منها مهاجم الفريق جوميز هدف التعادل.
- في الدقيقة 92 ينجح النجم في إحراز هدف القوز بالبطولة والمباراة.