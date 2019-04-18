ملخص مباراة الهلال والنجم الساحلي اليوم الخميس 18 إبريل 2019 في البطولة العربية للأندية

تمكن نادي النجم الساحلي التونسي الأول لكرة القدم، في التتويج ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعدما تغلب على نظيرة نادي الهلال السعودي في الوقت القاتل من المباراة بهدفين لهدف، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين، والذي استضاف النهائي الأول للبطولة العربية.

وافتتح نادي النجم الساحلي التسجيل في المباراة، عن طريق اللاعب كريم عريبي، في الدقيقة 30 من عمر المباراة، ولكن نجح نادي الهلال السعودي في تعديل النتيجة عن طريق المهاجم الفرنسي جوميز في الدقيقة 64 من عمر الشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء مستحقة للفريق.

وفي الوقت بدل الضائع أصبحت المباراة حماسية بشكل كبير للغاية بين الفريقين، وذلك من أجل تسجيل هدف الفوز والحصول على البطولة، حيث نجح اللاعب محمد عبد الله المثناني، في تسجيل هدف الفوز لنادي النجم الساحلي الأول لكرة القدم في الوقت بدل الضائع، ليحصل النجم على اللقب العربي الأغلى.

الجدير بالذكر أن نادي الهلال السعودي كان قد صعد إلى نهائي البطولة العربية للأندية، عقب الفوز على نظيرة النادي الأهلي السعودي في نصف النهائي، كما نجح النجم الساحلي في التأهل إلى النهائي، عقب الفوز على نظيرة نادي المريخ السوداني.