نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي on sport وفوز نادي الزمالك بهدفان نظيفان

مباراة الزمالك والإسماعيلي المباراة القوية المرتقبة الآن في الدوري المصري اليوم الخميس 18/4/2019 وهو يوم مرتقب لفريقي الأهلي والزمالك في الدوري المصري حيث يواجهة نادي الزمالك اليوم نظيره الإسماعيلي ، بينما يواجه النادي الأهلي نظيره بيراميدز في مباراة قوية مرتقبة بشكل كبير من قبل جمهور النادي الأهلي، يحتل النادي الأهلي الآن الصدارة بعدد نقاط 58 نقطة بينما يحتل نادي الزمالك الترتيب الثاني بعدد نقاط 57 نقطة بفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي ويحتاج نادي الزمالك إلى الفوز بشدة في مباراة اليوم من أجل العودة إلى الصدارة مرة أخري.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي الدوري المصري

انتهت مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري المباراة المؤجلة من الاسبوع العاشر من الدوري والتي انتهت بفوز غير متوقع لنادى الزمالك بعدما كان أداء نادى الإسماعيلي قوي وهجومي في الشوط الأول لكن هدف الزمالك الأول الذي جاء نتيجة خطأ دفاعي غير مقصود من لاعب نادي الإسماعيلي أدي إلى تراجع أداء نادي الإسماعيلي وخسارته بهدف ثان في بداية الشوط الثاني من المباراة.