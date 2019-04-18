بث مباشر لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

كتب محمد بشاري
يقدم الموجز خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي وبيراميدز والتي ستقام في تمام الساعة الثامنة على ملعب استاد السلام والمؤجلة من الأسبوع الـ 25 من الدوري المصري الممتاز.
ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت الرياضية والنيل الرياضية.
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