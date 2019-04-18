وليد أزارو يقود الأهلي أمام بيراميدز.. والشحات وصالح جمعة أساسيان

كتب فتحى الشافعى ومحمد عراقى
أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفنى للأهلى تشكيل فريقه لمباراة بيراميدز المقرر لها الثامنة من مساء اليوم، الخميس، باستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين ببطولة الدوري.
ويضم التشكيل كلاً من:
محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحى، وعلى معلول، وعمرو السولية، وحسام عاشور، حسين الشحات، وجيرالدو وصالح جمعة، ووليد أزارو.
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