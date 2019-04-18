الزمالك يفوز على الإسماعيلي بثنائية نظيفة ويتصدر الدوري مؤقتًا

كتب- محمد بشاري

تغلب الزمالك على الإسماعيلى، بثنائية نظيفة سجلها عمر السعيد ويوسف أوباما فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الخميس، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر بالدورى الممتاز.

بهذه النتيجة، يستعيد الزمالك صدارة الدورى الممتاز بشكل مؤقت بعدما رفع رصيده للنقطة 60 بعد خوضه 26 مباراة منتظرا لقاء الأهلى وبيراميدز الذى سيقام مساء اليوم حيث يتواجد الفريق الأحمر حاليا بالمركز الثانى برصيد 58 نقطة بعد خوضه 25 مباراة فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 57 نقطة بعد خوضه 27 مباراة فيما يظل الإسماعيلى فى المركز السابع برصيد 37 نقطة بعد خوضه 27 مباراة.