الهلال ضد النجم الساحلى.. الفريق التونسى يتوج بالبطولة العربية للمرة الأولى

كتب- احمد هريدي

توج النجم الساحلى التونسى بلقب البطولة العربية للمرة الأولى فى تاريخه، بعدما خطف فوزا قاتلا من فريق الهلال السعودى بنتيجة 2 – 1، فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين اليوم الخميس على ملعب "هزاع بن زايد"، فى الإمارات.

أنهى النجم الساحلى الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف سجله كريم عريبى فى الدقيقة 30 من زمن المباراة.

وفى الشوط الثانى نجح الفرنسى جوميز فى إدراك هدف التعادل لفريق الهلال السعودى فى الدقيقة 64 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء.

ولكن نجح محمد عبد الله المثنانى فى تسجيل هدف الفوز للفريق التونسى...