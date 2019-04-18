المدير الفني للإسماعيلي: الزمالك لعب بشكل رائع.. وجروس لديه حلولاً تكتيكية كثيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال البلجيكي سيدومير، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي إن مبادرة الزمالك بالتسجيل منحته الأفضلية في اللقاء، مشيرًا إلى أن خروج خالد بو طيب مصابًا لم يؤثر على القلعة البيضاء.

وهُزم الإسماعيلي بهدفين نظيفين أمام نظيره الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن مؤجلات الجولة الـ 10 من بطولة الدوري.

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وأضاف سيدومير ـ خلال المؤتمر الصحفي للمباراة ـ :"درست مباراة الزمالك عن طريق متابعة لقاء المصري بشكل جيد لكن الفريق الذي سجل الأول كان له حظوظ أكبر بدأنا اللقاء بزيادة عددية في وسط الملعب بهدف الضغط على لاعبي الزمالك وقدمنا مستوى مميزًا في الشوط الأول لكن الزمالك لعب بشكل رائع ويمتلك دكة بدلاء قوية ووفرة في لاعبيه".

وأشار المدير الفني للإسماعيلي إلى أن خروج خالد بوطيب خروجه مصابًا لم يؤثر على الزمالك بل قدم عمر السعيد مستوى مميزًا وعوض خروج بوطيب وهو ما يعني أن الفريق لديه أكثر من حل.

وأتم المدير الفني حديثه بالإشارة إلى أن الزمالك فريق بطولة ومرشح للتتويج بالدوري، قائلاً:"مهما غيرت من طريقة اللعب أمامه ستعاني بشدة لأن جروس يمتلك أكثر من حل تكتيكي".