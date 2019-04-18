تغييران في تشكيل الأهلي أمام بيراميدز بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي: أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بيراميدز ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ25 بمسابقة الدوري. وأجرى لاسارتي تبديلين بالدفع بجيرالدو بدلا من أجايي، وصالح جمعة بدلا من رمضان صبحي، الذي تم استبعاده للإصابة. ويبدأ الأهلي بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أحمد فتحي. خط الوسط الدفاعي: حسام عاشور - عمرو السولية. خط الوسط الهجومي: حسين الشحات - صالح جمعة - جيرالدو. خط الهجوم: وليد أزارو. ويحتل الأهلي المركز الثاني قبل انطلاق المباراة برصيد 58 نقطة، بعد فوز الزمالك -ووصوله للنقطة 60- على الإسماعيلي منذ قليل بالجولة ذاتها، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 57 نقطة.

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