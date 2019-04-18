النجم الساحلي بطلا لكأس زايد على حساب الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

تُوجَ فريق النجم الساحلي التونسي، بطلاً لكأس زايد للأندية الأبطال بفوزٍ قاتل على الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين.

وافتتح كريم عريبي التهديف للنجم الساحلي في الدقيقة 30 قبل أن يتمكن جوميز من التعادل للهلال في الدقيقة 64 من عمر المواجهة.

وفي الوقت بدل الضائع من المباراة سجل محمد عبد الله المثناني هدف قتل المباراة ليظفر نجمة الساحل التونسية باللقب.

وكان الهلال قد صعد إلى الدور النهائي بعد الفوز على الأهلي السعودي فيما حسم النجم الساحلي بطاقة التأهل على حسم المريخ السوداني.