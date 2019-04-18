مصدر بالزمالك يوضح لمصراوي التشخيص المبدئي لإصابة خالد بوطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
كشف مصدر في الجهاز الفني لفريق الزمالك عن التشخيص المبدئي لإصابة الدولي المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق.
وكان مهاجم منتخب أسود أطلس قد تعرض لإصابة في الدقيقة 24 من عمر الزمالك أمام الإسماعيلي والمؤجلة من الجولة العاشرة من عمر الدوري الممتاز.
وأفاد مراسل الخليج 365 أن التشخيص المبدئي لإصابة اللاعب هو كدمة قوية على أن يخضع بوطيب لأشعة على موضع الإصابة.
وانضم بوطيب إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا مالاتيا سبور التركي.
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