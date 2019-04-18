تصريحات الأربعاء.. حلم مانيه.. ثقة صلاح.. وطلب الأهلي من فيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الأربعاء الموافق 18 أبريل:
محمد صلاح: العرب يعتبرونني مثل أبنائهم.. وشعرت بضغوط في كأس العالم
مصدر لمصراوي: الأهلي لم يطلب تأجيل مباراة بيراميدز
الأهلي لمصراوي: طلبنا من لجنة الانضباط بالفيفا تغليظ العقوبة على كوليبالي
مصدر بالأهلي: اختبار طبي لتحديد موقف رمضان صبحي من لقاء بيراميدز
تركي آل الشيخ قبل مباراة الأهلي وبيراميدز: "إيه الحظ ده؟"
ماني: مواجهة برشلونة غاية في الصعوبة ولكنها حلم كل لاعب
أبوتريكة: ثقة صلاح في نفسه لم تهتز
بعد الاجتماع الطارئ.. الأهلي: الأزمة انتهت.. لقاء بيراميدز بحضور الجماهير
مصدر بالأهلي لمصراوي: رمضان صبحي وصلاح محسن خارج لقاء بيراميدز للإصابة
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