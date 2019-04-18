الوافد الثالث يصل.. "إف سي مصر" رسميًا في الدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حصد نادي إف سي مصر، البطاقة الثالثة للصعود للدوري الممتاز بالموسم المقبل 2019/2020 بعد تصدره مجموعة القاهرة.

ودخل نادي إف سي مصر مباراته عصر اليوم الخميس أمام نظيره المريخ وهو في الصدارة برصيد 51 نقطة بفارق نقطة عن سيراميكا ونقطتين عن القناة وثلاثة عن الترسانة صاحب المركز الرابع.

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ومع تعادل نادي إف سي مصر ونظيره المريخ رفع رصيده إلى النقطة 52، في الوقت الذي تعادل به سيراميكا مع القناة بهدفين لكل منهما ليرفع الأول رصيده إلى النقطة 51 بينما رفع القناة رصيده إلى النقطة 49.

وبهذه النتيجة أصبح نادي إف سي مصر ثالث المتأهلين للدوري الممتاز بعد ناديي أسوان بطل مجموعة الصعيد وطنطا بطل مجموعة بحري.

يُذكر أن إف سي مصر يديره فنيًا محمد صلاح، لاعب الزمالك السابق والذي صعد الموسم الماضي أيضًا بفريق النجوم للدوري الممتاز.