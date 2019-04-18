الزمالك يتخطى الإسماعيلي بهدفين وينتظر هدية بيراميدز لحسم الصدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن مؤجلات الجولة الـ 10 من بطولة الدوري.



الزمالك افتتح التسجيل عن طريق لاعبه البديل عمر السعيد الذي شارك بدلًا من خالد بو طيب الذي خرج للإصابة؛ حيث استغل ركبة في دفاعات الإسماعيلي بالدقيقة 36 لينتهي الشوط الأول بتقدم القلعة البيضاء بهدف نظيف.



واستهل الزمالك الشوط الثاني بهدف ثاني سجله يوسف أوباما في الدقيقة 47 قبل أن يستبدله جروس في الدقيقة 59 بمحمود عبد العزيز.



وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 60 في صدارة الدوري مؤقتًا بفارق نقطيتن عن الأهلي وثلاثة عن بيراميدز الذي سيواجهان بعضهما البعض في الثامنة مساء اليوم.



وإليكم ملخص المباراة:

انطلاق الشوط الأول

مرور 10 دقائق من عمر الشوط الأول وسط سيطرة من قبل لاعبي الإسماعيلي.

وفي الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول كانت الخطورة الحقيقية الأولى للزمالك بتمريرة من زيزو إلى إبراهيم حسن الذي صوب الكرة في مرمى الإسماعيلي ولكن أخرجها محمد فوزي.



وفي الدقيقة 14 استلم خالد أبو طيب تمريرة رائعة من بهاء مجدي داخل منطقة جزاء الإسماعيلي ليحاول تصويبها من أعلى حارس المرمى ولكن خرجت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 24: تصدى جنش لصاروخية شيلونجو.

وفي الدقيقة 26: خرج خالد بو طيب للإصابة وحل بدلًا منه عمر السعيد.

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الدقيقة 34: محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي يخرج تصويبة صاروخية من زيزو إلى ركينة.

وفي الدقيقة 36: استغل عمر السعيد البديل ربكة داخل منطقة جزاء الإسماعيلي وسجل الهدف الأول.

مرور 45 دقيقة ولازال الزمالك متقدم بهدف نظيف سجله لاعبه البديل عمر السعيد.

حكم اللقاء يحتسب 3 دقائق وقت بدل من الضائع.

الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع عمر السعيد كاد يُسجل الثاني للزمالك بتصويبة صاروخية سقطت من يد محمد فوزي حارس الإسماعيلي ليصوبها عمر مرة أخرها في يده لتخرك ركنية تُفذت ولكن دون أي خطورة ليطلق حكم اللقاء صافرة انتهاء الشوط الأول.

انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الثاني فور بدايته:

انطلاق الشوط الثاني من المباراة:

وفي الدقيقة 47 مرر عمر السعيد الكرة لأوباما أمام منطقة الجزاء ليُسجل الهدف الثاني.

الدقيقة 49: وجيه عبد العظيم يصوب صاروخية أعلى عارضة جنش.

وفي الدقيقة 60 احتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة للإسماعيلي من خارج منطقة جزاء الزمالك انتهت بتصويبة علت مرمى جنش من محمود متولي.

وفي الدقيقة 70 وصلت الزمالك هجمة خطيرة؛ حيث مرر زيزو الكرة بعرض الملعب لتصطدم بمدافع الإسماعيلي وتعود لمحمود عبد العزيز الذي يُسددها صاروخية يتصدى لها محمد فوزي لتعود لمحمد إبراهيم الذي يصوبها أعلى مرمى الدراويش.

انتهاء المباراة بفوز الزمالك بهدفين نظيفين.