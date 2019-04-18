صالح وجيرالدو والشحات يقودون تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :- حراسة المرمى : محمد الشناوي Advertisements خط الدفاع : أحمد فتحي – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول خط الوسط : عمرو السولية – حسام عاشور – صالح جمعة – جيرالدو دا كوستا – حسين الشحات خط الهجوم : وليد أزارو. وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :- علي لطفي – محمود وحيد – حمدي فتحي – مروان محسن – جونيور أجاي – رامي ربيعة – ناصر ماهر.

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