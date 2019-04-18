بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

تقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز والتي ستقام في تمام الساعة الثامنة على ملعب استاد السلام والمؤجلة من الأسبوع الـ 25 من استاد السلام والمؤجلة من الأسبوع الـ 25 من الدوري المصري الممتاز. ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت الرياضية والنيل الرياضية كما يمكنكم مشاهدة اللقاء بجودة عالية من خلال الشاشة التالية.. بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز ..

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