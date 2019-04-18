رياضة | طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز يتفقد أرضية بتروسبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز يتفقد أرضية بتروسبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز بقيادة الكرواتي إيفان بيبيك على تفقد أرضية ملعب بتروسبورت قبل المباراة.

وفور وصول طاقم الحكام إلى ستاد بتروسبورت قاموا بتفقد أرضية الملعب للاطمئنان على الجاهزية قبل المباراة.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.