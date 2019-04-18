رياضة | الزمالك يهزم الإسماعيلي ويعود لقمة الدوري مؤقتا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يهزم الإسماعيلي ويعود لقمة الدوري مؤقتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فوزا مستحقا على فريق الاسماعيلى في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدورى العام ، والتى اقيمت على ستاد الجيش بالسويس ، بهدفين دون رد .

سجل أهداف الزمالك كلا من عمر السعيد في الدقيقة ال 37 ، يوسف اوباما في الدقيقة ال 47 .

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده الى 60 نقطة منفردا بقمة جدول الدورى العام

وتأهل الزمالك بهذه النتيجة للدور نصف النهائي في انتظار المتأهل من بين النجم الساحلي والهلال السوداني لسابق تعادله السلبي في المغرب بدون أهداف .

شهدت بداية الشوط الأول ، محاولات من جانب الإسماعيلي ، للضغط المبكر على دفاع الزمالك دون تشكيل خطورة حقيقة ، ونجح لاعبو الفارس الأبيض في العودة الى اللقاء .

وحصل ابراهيم حسن في الدقيقة الثانية على فاول بعد تعرضه للعرقلة من جانب لاعب الإسماعيلي

وفى الدقيقة الثالثة ، أطلق بهاء مجدى الظهير الأيسر للفريق ، قذيفة صاروخية مرت فوق عارضة محمد فوزى حارس الإسماعيلي .

وفى الدقيقة الرابعة ، تعامل محمود عبد الرحيم جنش ، حارس الزمالك بشكل جيد مع تمريرة امامية من اللاعب محمد صادق قبل أن تصل لشيليونجو .

وفى الدقيقة السادسة ، سدد شيلونجو كرة ضعيفة مرت بجوار القائم الايمن لمحمود عبد الرحيم جنش .

وفى الدقيقة السابعة ، سدد ابراهيم حسن ، كرة ضعيفة مرت بجوار عارضة حارس الإسماعيلي .

وفى الدقيقة التاسعة ، منح اللاعب طارق طه مدافع الإسماعيلي ، انفراد من اللاعب ابراهيم حسن ، بعد لمسه للكرة بيده خارج منطقة الجزاء ، ليحصل الزمالك على فاول من على حدود منطقة الجزاء ، تعامل معها حارس الاسماعيلي بشكل جيد .

وفى الدقيقة الحادية عشر ، شهدت انطلاقه من الجبهة اليسرى للزمالك وعرضية مميزة من بهاء مجدى ، تعامل معها دفاع الدراويش بشكل جيد .

وفى الدقيقة الثانية عشر ، اهدر ابراهيم حسن ، فرصة تسجيل الهدف الاول بعد انفراد محقق بحارس الإسماعيلي ، والذى تصدى للكرة .

وفى الدقيقة الخامسة عشر ، اهدار خالد بوطيب ، فرصة تسجيل الهدف الاول ، بعد انفراد محقق ، ليسدد الكرة لوب فوق عارضة حارس الاسماعيلي .

وفى الدقيقة السابعة عشر ، حصل بهاء مجدى على ضربة ركنية ، بعد عرضية تصدى لها مدافع الإسماعيلي

وانقذ مدافع الإسماعيلي ، من على خط المرمي ، هدف الزمالك الأول بعد راسية محمود علاء

وفى الدقيقة الثامنة عشر ، فشل عبد الرحمن مجدى في استغلال انفراد من منتصف الملعب وتعامل الدفاع الأبيض مع الكرة قبل تسديدها على مرمى جنش .

وفى الدقيقة العشرين ، انقذ محمود علاء مدافع الزمالك ، كرة عرضية من الظهير الايمن لاعب الإسماعيلي .

Advertisements

وفى الدقيقة الواحد والعشرين ، سقوط خالد بوطيب ، بعد التحام قوى مع مدافع الدراويش

وفى الدقيقة الرابعة والعشرين ، انقذ محمود عبد الرحيم جنش ، هدف محقق من مهاجم الإسماعيلي ، بعد تسديده صاروخيه من منطقة الجزاء .

وفى الدقيقة الخامسة والعشرين ، دفع الجهاز الفني باللاعب عمر السعيد بدلا من خالد بوطيب بعد سقوطه للإصابة .

وفى الدقيقة الثامنة والعشرين ، تصدى محمود عبد الرحيم جنش ، لكرة محمد صادق مهاجم الاسماعيلي .

وفى الدقيقة الثانية والثلاثين ، توقف اللعب ، لسقوط محمد مجدى ، مدافع الإسماعيلي بدون أي احتكاك من أجل علاجه .

وفى الدقيقة الخامسة والثلاثين ، اطلق أحمد سيد زيزو ، قذيفة صاروخية تصدى لها حارس الاسماعيلى .

وفى الدقيقة السابعة والثلاثين ، نجح عمر السعيد في تسجيل الهدف الاول للزمالك ، من تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء

شهد بداية الشوط الثاني إجراء الإسماعيلي أول التبديلات بالدفع باللاعب عواد مارشال بدلا من إبراهيم عبد الخالق .

وفى الدقيقة السابعة والاربعين ، نجح يوسف اوباما ، في تسجيل الهدف الثاني للزمالك ، في شباك حارس الاسماعيلي ، بعد تمريرة متقنه من جانب عمر السعيد .

وفى الدقيقة الرابعة والخمسين ، احتسب الحكم الصربي ، تسلل غير صحيح على اللاعب محمد ابراهيم ، ليمنح الفريق من تسجيل الهدف الثالث .

وفى الدقيقة السابعة والخمسين ، اهدر أحمد سيد زيزو ، الهدف الثالث للزمالك ، بعد الانفراد بحارس الإسماعيلي ويسدد الكرة فوق العارضة .

وفى الدقيقة الثامنة والخمسين ، قام جروس بالدفع باللاعب محمود عبد العزيز ، على حساب يوسف اوباما ، ودفع الجهاز الفني للدراويش باللاعب محمد الشامي بدلا من شيلونجو .

وفى الدقيقة الخامسة والستين ، انقذ محمود عبد الرحيم جنش ، كرة بالخطأ من بهاء مجدى مدافع الفريق ، وتعامل معها بشكل جيد

وفى الدقيقة السبعين ، انقذ محمد فوزى حارس الاسماعيلى ، قذيفة صاروخية من اللاعب ابراهيم حسن ليحرم الزمالك من تسجيل الهدف الثالث .

وفى الدقيقة الواحد والسبعين ، تصدي حارس الدراويش لقذيفة صاروخية من اللاعب محمود عبد العزيز .

وفى الدقيقة السابعة والسبعين ، سدد باهر المحمدى مدافع الاسماعيلى ، كرة صاروخية ، مرت بجوار عارضة محمود عبد الرحيم جنش .

وفى الدقيقة ال 80 دفع جروس باللاعب عبد الله جمعه ، بدلا من محمد عبد السلام

وفى الدقيقة ال 83 ، حصل اللاعب محمود عبد العزيز ، على بطاقة صفراء .