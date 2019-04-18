رياضة | النجم الساحلي التونسي بطلاً للبطولة العربية للمرة الأولى في تاريخه (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النجم الساحلي التونسي بطلاً للبطولة العربية للمرة الأولى في تاريخه (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري المصري الممتاز الإسماعيلي 0 x

17:00 2 الزمالك الأهلي x

20:00 بيراميدز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان النصر 0 x

19:45 0 الفتح الاتحاد 0 x

19:45 0 Advertisements الإتفاق كأس زايد للأندية الأبطال النجم الساحلي - تونس 2 x

15:50 1 الهلال - السعودية الدوري الأوروبي 2018/2019 نابولي - إيطاليا x

21:00 آرسنال - إنجلترا فالنسيا - أسبانيا x

21:00 فياريال - أسبانيا آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا x

21:00 بنفيكا - البرتغال تشيلسي - إنجلترا x

21:00 سلافيا براغ - التشيك

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