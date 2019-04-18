رياضة | نصف مليار يورو تنقذ ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نصف مليار يورو تنقذ ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإيطالي فابيو كابيلو المدير الفني السابق لفريق الكرة الاول بنادي ريال مدريد الإسباني أن إدارة المرينجي قد حددت مبلغ ضخم للغاية من أجل حسم بعض الصفقات خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد خروج الفريق خالي الوفاض الموسم الجاري.

وفي تصريحات أردفتها شبكة " سكاي سبورتس " أكد كابيلو أنه كان متواجد الاسبوع الماضي في مدينة برشلونة وأكد له بعض الأشخاص المقربين من إدارة الملكي أنهم يحضرون 500 مليون يورو لإنفاقها خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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وواصل " هناك ثلاثة إلى أربعة مهاجمين جيدين يمكنهم الإنضمام إلى الملكي لكن الوحيد الذي يعرفهم هو زيدان وفريق التعاقدات الخاص بالنادي.

وأنهى كابيلو تصريحاته أنه مازال متعجب من عوده زيدان لتولي القيادة الفنية للملكي وبرر ذلك بأنه لا يمكنه الظهور بشكل أقوى مما كان عليه في الولاية الأولى.

يذكر أن ريال مدريد يضع أكثر من لاعب على طاولة المفاوضات للحصول على توقيعهم مثل بول بوجبا وإيدين هازارد ولوكا يوفيتش وغيرهم.