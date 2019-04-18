رياضة | هبوط الشمس للقسم الثالث والزرقا يهزم الترسانة ويبقى بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هبوط الشمس للقسم الثالث والزرقا يهزم الترسانة ويبقى بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت نتائج الجوله الاخيره للمجموعة الثانية للقسم الثاني مجموعة القاهره عن صعود فريق إف سى مصر للدورى الممتاز وهبوط فريق الشمس للقسم الثالث

صعد فريق إف سى مصر بقيادة محمد صلاح بعد تعادلة مع فريق المريخ بدون أهداف.

وتعادل فريق القناة مع فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين لكل فريق تقدم فريق سيراميكا كليوباترا بهدف محمد حسن ميدو من ضربة جزاء في الدقيقة 36 من الشوط الاول وتعادل اسلام نبيل القناة في الدقيقة 29 من الشوط الثاني ويضيف على شوقى الهدف الثاني للقناة وتعادل ضياء قنديل لسيراميكا في الدقيقة 42 من الشوط الثاني.

وضمن فريق الزرقا البقاء بالدوري الممتاز، بعد فوزه على فريق الترسانة بهدف كريم سمير فى الشوط الثاني.

وحقق فريق كوكاكولا فوزا على فريق السويس بهدف جابر سالم في الدقيقة 22 بالشوط الثاني.

وهبط فريق الشمس بالرغم من فوزه على فريق النصر بهدفين مقابل هدف، حيث شهد اللقاء تقدم الشمس بهدف مصطفى مهنا الدقيقة 15 من الشوط الأول وتعادل جون مانجا للنصر في الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني سجل الشمس هدف الفوز.

وإنسحب فريق أبى صقل أمام فريق جمهورية شبين، وتأجل مباراة بورتو السويس مع فريق دمياط لعصر الجمعه.

ترتيب المجموعة الثانية

1- إف سى مصر52 نقطة

2- سيراميكا 51 نقطة

3- القناة 50 نقطة

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4- الترسانة 48 نقطة

5- كوكا كولا 47 نقطة

6- المريخ 36 نقطة

7- جمهورية شبين 34 نقطة

8- النصر 33 نقطة

9- منتخب السويس 30 نقطة

10- الزرقا 30 نقطة

11- الشمس 30 نقطة

12- بورتو 23 نقطة

13- دمياط 20 نقطة

14- أبى صقل 5 نقاط