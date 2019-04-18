اونلاين | كورة ahly ستار أون سبورت لايف Taktikora live مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم 18-4-2019 يلا شوت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة ahly ستار أون سبورت لايف Taktikora live مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم 18-4-2019 يلا شوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الأهلي وبيراميدز اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت في مباراة الصراع على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويتواجه الأهلي وبيراميدز في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الخامسة والعشرين بالبطولة المحلية الأكبر في مصر.

ويعتلي الأهلي قمة ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة متفوقًا على بيراميدز الوصيف والزمالك صاحب المركز الثالث بفارق نقطة وحيدة.

وكان الأهلي قد ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت الماضي بعد فوزه على صن داونز الجنوب إفريقي بهدفٍ لم يساهم في تأهله إلى نصف النهائي لخسارته في مباراة الذهاب بخماسية دون رد.