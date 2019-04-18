اونلاين | kora live تابع الاهلي يلا شوت.. مشاهدة مباراة الاهلي الآن بث مباشر الاهلي وبيراميدز

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يلتقي الأهلي وبيراميدز اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت في مباراة الصراع على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويتواجه الأهلي وبيراميدز في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الخامسة والعشرين بالبطولة المحلية الأكبر في مصر.

ويعتلي الأهلي قمة ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة متفوقًا على بيراميدز الوصيف والزمالك صاحب المركز الثالث بفارق نقطة وحيدة.

وكان الأهلي قد ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت الماضي بعد فوزه على صن داونز الجنوب إفريقي بهدفٍ لم يساهم في تأهله إلى نصف النهائي لخسارته في مباراة الذهاب بخماسية دون رد.

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تقام مباراة الأهلي وبيراميدز في الثامنة مساء اليوم الخميس، بإدارة طاقم تحكيم كرواتي مكون من إيفان بيبيك ويعاونه ايفيكا مودريتش وجوران بيريكا، وتوهومين بيجيان حكماً رابعاً.

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وتنقل مباراة الأهلي وبيراميدز عبر فضائية "أون سبورت"، بالإضافة إلى قناة "نايل سبورت".