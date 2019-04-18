انت الان تتابع تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١٨ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:١١ م

الاتحاد الاوروبى لكرة القدم

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن موعد مباراتي الذهاب والإياب لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام بين كل من أياكس أمستردام ضد توتنهام وليفربول ضد برشلونه، حيث جاءت المواعيد كالتالي: «ستقام مباراة الذهاب بين توتنهام وأياكس على ملعب الوايت هارت لين الجديد يوم 30 إبريل، بينما سيقام لقاء الإياب على ملعب يوهان كرويف في هولندا يوم 8 مايو، ويستقبل برشلونة فريق ليفربول في مباراة الذهاب على ملعب الكامب نو في إسبانيا يوم 1 مايو، ثم يحل برشلونة ضيفًا على الريدز فى ملعب أنفيلد للقاء الإياب في إنجلترا يوم 7 مايو".

تمكن فريق أياكس من التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما خطف فوزًا من فريق يوفنتوس بهدفين مُقابل هدف، ليفوز أياكس 3-2 في إجمالي المباراتين، بعد التعادل ذهابا 1-1. وتأهل فريق برشلونة، بعدما نجح في الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، ليصعد الفريق الكتالوني بمجموع مباراتي

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