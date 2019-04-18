انت الان تتابع فان دايك:ميسي الأفضل في العالم ولا أعرف كيفية إيقافه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

فيرجيل فان ديك

قال الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، إنه ليس لديه أي فكرة، حول طريقة إيقاف ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، وذلك بعد أن تأهل الريدز لمنافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على مضيفه بورتو البرتغالي بنتيجة (4-1)، على ملعب الدراجاو في إياب ربع نهائي المسابقة، وأحرز الرباعي ساديو ماني، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو وفيرجيل فان دايك، أهداف ليفربول بالدقائق (26 و65 و77 و84)، فيما سجل إيدير ميليتو هدف بورتو الوحيد بالدقيقة (68)، ليضرب ليفربول موعدًا مع برشلونة، في الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأبطال.

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وتحدث فيرجيل فان دايك، عن الصدام مع برشلونة، خلال تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، قائلًا: إيقاف ميسي؟ ليس لدي فكرة كيف سأفعل ذلك، لكننا سنرى، وعلينا جميعًا أن نقوم بهذا الأمر. وواصل مدافع ليفربول: "لا يمكن أن نترك ليونيل ميسي في حالة رجل لرجل، وطريقة الدفاع بشكل جيد، هي أن نكون جميعًا