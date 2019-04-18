فان دايك:ميسي الأفضل في العالم ولا أعرف كيفية إيقافه

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١٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
فيرجيل فان ديك
قال الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، إنه ليس لديه أي فكرة، حول طريقة إيقاف ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، وذلك بعد أن تأهل الريدز لمنافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على مضيفه بورتو البرتغالي بنتيجة (4-1)، على ملعب الدراجاو في إياب ربع نهائي المسابقة، وأحرز الرباعي ساديو ماني، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو وفيرجيل فان دايك، أهداف ليفربول بالدقائق (26 و65 و77 و84)، فيما سجل إيدير ميليتو هدف بورتو الوحيد بالدقيقة (68)، ليضرب ليفربول موعدًا مع برشلونة، في الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأبطال.
وتحدث فيرجيل فان دايك، عن الصدام مع برشلونة، خلال تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، قائلًا: إيقاف ميسي؟ ليس لدي فكرة كيف سأفعل ذلك، لكننا سنرى، وعلينا جميعًا أن نقوم بهذا الأمر. وواصل مدافع ليفربول: "لا يمكن أن نترك ليونيل ميسي في حالة رجل لرجل، وطريقة الدفاع بشكل جيد، هي أن نكون جميعًا
وواصل مدافع ليفربول: "لا يمكن أن نترك ليونيل ميسي في حالة رجل لرجل، وطريقة الدفاع بشكل جيد، هي أن نكون جميعًا معًا.. سيكون الأمر صعبًا، لأن ميسي هو أفضل لاعب في العالم".
يشار إلى أن ليونيل ميسي أكمل 139 مراوغة في الدوري الإسباني «اللا ليجا» ودوري الأبطال هذا الموسم، بينما فيرجيل فان ديك لم يتعرض للمراوغة في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» ودوري الأبطال هذا الموسم.
ويستقبل برشلونة فريق ليفربول في مباراة الذهاب على ملعب الكامب نو في إسبانيا يوم 1 مايو، ثم يحل برشلونة ضيفًا على الريدز فى ملعب أنفيلد للقاء الإياب في إنجلترا يوم 7 مايو.
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