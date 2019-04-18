انت الان تتابع رئيس الزمالك ينتصر على اللجنة الأولمبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

هشام حطب Advertisements

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية برئاسة المستشار شريف أبو الخير، اليوم الخميس، في الدعويين رقمي 1716 و4323، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأولمبية المصرية بشأن إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة عامين، ومنعه من حضور المباريات، والتوقيع على المكاتبات، وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي، وهو ما يؤكد أن هذه القرارات كانت تصفية حسابات شخصية من رئيس اللجنة الأولمبية انساق لها رؤساء الاتحادات، وأنها كانت قرارات تعسفية وانتقامية ضد نادي الزمالك ورئيسه.

كانت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية قررت خلال اجتماعها الطارئ فى أكتوبر من العام الماضى، إيقاف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة عامين، إذ اكتمل، وقتها، النصاب القانوني للجمعية العمومية الطارئة التى دعا إليها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، للرد على ما وصفوه بتجاوزات