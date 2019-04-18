رئيس الزمالك ينتصر على اللجنة الأولمبية

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تحرير:أحمد ثروت ١٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
هشام حطب
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية برئاسة المستشار شريف أبو الخير، اليوم الخميس، في الدعويين رقمي 1716 و4323، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأولمبية المصرية بشأن إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة عامين، ومنعه من حضور المباريات، والتوقيع على المكاتبات، وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي، وهو ما يؤكد أن هذه القرارات كانت تصفية حسابات شخصية من رئيس اللجنة الأولمبية انساق لها رؤساء الاتحادات، وأنها كانت قرارات تعسفية وانتقامية ضد نادي الزمالك ورئيسه.
كانت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية قررت خلال اجتماعها الطارئ فى أكتوبر من العام الماضى، إيقاف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة عامين، إذ اكتمل، وقتها، النصاب القانوني للجمعية العمومية الطارئة التى دعا إليها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، للرد على ما وصفوه بتجاوزات
كانت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية قررت خلال اجتماعها الطارئ فى أكتوبر من العام الماضى، إيقاف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة عامين، إذ اكتمل، وقتها، النصاب القانوني للجمعية العمومية الطارئة التى دعا إليها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، للرد على ما وصفوه بتجاوزات رئيس الزمالك، بحضور ممثلي 25 اتحادًا.
ويتضمن جدول الأعمال اعتماد قرارات اللجنة بإيقاف رئيس نادي الزمالك ومنعه من حضور أي منافسات رياضية، بالإضافة إلى عدم الاعتراف بأي مخاطبات رسمية تحمل توقيعه، والموافقة على تحريك دعوى في مركز التسوية والتحكيم الرياضي، تطالب بإسقاط عضوية رئيس نادي الزمالك بسبب افتقاده شرط حسن السيرة والسمعة.
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