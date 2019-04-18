صلاح يغيب عن جائزة أفضل لاعب بجولة إياب دوري الأبطال

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تحرير:أحمد ثروت ١٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م
محمد صلاح
يغيب الفرعون المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن جائزة أفضل لاعب في جولة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن صنع الهدف الأول للريدز لساديو ماني في الدقيقة 26، وسجل آخر في الدقيقة 65 من اللقاء الذي أقيم بين فريقه وبورتو مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بنتيجة (6-1) بمجموع المباراتين. ويتأهل الريدز للمربع الذهبى بجانب كل من أياكس الهولندي وبرشلونة الإسباني وتوتنهام هوتسبير الإنجليزى.
ورشح روبرتو فيرمينو للجائزة بعد تسجيله الهدف الثالث فى الدقيقة 77 بعد أن حل بديلا لبديفوك أوريجي، في الشوط الثاني من مباراة فريقه أمام بورتو. وينافس كل من ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، بعد تسجيله هدفين في شباك مانشستر يونايتد، وماتيس دي ليخت لاعب أياكس، وهدفه فى شباك يوفنتوس الإيطالي، وهيون
ورشح روبرتو فيرمينو للجائزة بعد تسجيله الهدف الثالث فى الدقيقة 77 بعد أن حل بديلا لبديفوك أوريجي، في الشوط الثاني من مباراة فريقه أمام بورتو.
وينافس كل من ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، بعد تسجيله هدفين في شباك مانشستر يونايتد، وماتيس دي ليخت لاعب أياكس، وهدفه فى شباك يوفنتوس الإيطالي، وهيون مين سون مهاجم توتنهام، على الجائزة.
وتمكن فريق أياكس من التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما خطف فوزًا من فريق يوفنتوس.
وتأهل فريق برشلونة، بعدما نجح في الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد، كما حسم فريق توتنهام تأهله عقب الخسارة (4-3) أمام مانشستر سيتى بمجموع مباراتى الذهاب والعودة بنتيجة (4-4) بالهدف الاعتباري.
وحقق ليفربول الفوز على فريق بورتو على ملعب الدراجاو بأربعة أهداف مقابل هدف.
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