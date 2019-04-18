الموعد والقناة الناقلة لمواجهة الأهلي ضد بيراميدز

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١٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ م
الأهلي وبيراميدز
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره بيراميدز، مساء اليوم الخميس، على استاد «بتروسبورت»، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 58 نقطة، فيما يقع بيراميدز في المركز الثالث، برصيد 57 نقطة، ويدخل الأهلي المباراة رافعا شعار لا بديل عن الفوز، خاصة وأنه يسعى لمصالحة جماهيره بعد توديع بطولة دوري أبطال إفريقيا بطريقة مهينة أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي، وتعد مواجهة اليوم الاختبار الأخير لمارتن لاسارتي المدير الفني للأحمر خاصة بعد توديع البطولة الإفريقية.
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز تبدأ مواجهة الأهلي ونظيره بيراميدز لحساب الجولة 25 في الدوري، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس. القناة الناقلة للأهلي وبيراميدز تنقل مباراة الأهلي وبيراميدز عبر قناة «أون سبورت». حكم المباراة أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم
القناة الناقلة للأهلي وبيراميدزتنقل مباراة الأهلي وبيراميدز عبر قناة «أون سبورت».
حكم المباراةأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح، عن تولي الحكم الكرواتي إيفان بيبيك لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز.
ويطمح بيراميدز في مواصلة كتابة تاريخ جديد بالدوري المصري، وهزيمة الأهلي ذهابًا وإيابًا، والتقدم خطوة تلو الأخرى للمركز الثاني الذي يؤهله للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، وهو إنجاز كبير في تاريخ الفريق المولود حديثًا بداية الموسم الجاري.
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