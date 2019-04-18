انت الان تتابع الموعد والقناة الناقلة لمواجهة الأهلي ضد بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ م

الأهلي وبيراميدز Advertisements

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره بيراميدز، مساء اليوم الخميس، على استاد «بتروسبورت»، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 58 نقطة، فيما يقع بيراميدز في المركز الثالث، برصيد 57 نقطة، ويدخل الأهلي المباراة رافعا شعار لا بديل عن الفوز، خاصة وأنه يسعى لمصالحة جماهيره بعد توديع بطولة دوري أبطال إفريقيا بطريقة مهينة أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي، وتعد مواجهة اليوم الاختبار الأخير لمارتن لاسارتي المدير الفني للأحمر خاصة بعد توديع البطولة الإفريقية.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز تبدأ مواجهة الأهلي ونظيره بيراميدز لحساب الجولة 25 في الدوري، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس. القناة الناقلة للأهلي وبيراميدز تنقل مباراة الأهلي وبيراميدز عبر قناة «أون سبورت». حكم المباراة أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم