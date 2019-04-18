محمد صلاح يهيمن على عناوين الصحف العالمية

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بهرت معركة ميسي وصلاح الصحف الإسبانية، بينما جاء غضب رونالدو واستقطاب صلاح في واجهة صحف إيطاليا، وانشغلت صحف ألمانيا بتحول معجزة جوارديولا إلى دموع

انشغلت الصحف الإسبانية، الصادرة اليوم الخميس، بالمواجهة المرتقبة بين برشلونة وليفربول، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتصدرت صور نجمي الفريقين، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمصري محمد صلاح، الصفحات الرئيسية لصحف الرياضة الكتالونية، وفي المقابل، ركزت الصحف المدريدية بشكل أكبر على انتهاء مشوار بيب جوارديولا في التشامبيونز ليج، عقب تعرض مانشستر سيتي للإقصاء من ربع النهائي، على يد توتنهام هوتسبير، وضرب الفريق اللندني موعدًا في نصف النهائي مع أياكس الهولندي، الذي تأهل، مساء الثلاثاء، على حساب يوفنتوس.

وبعنوان "نصف نهائي ملتهب"، افتتحت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية عددها بصورة لميسي وصلاح، اللذين تنافسا حتى الرمق الأخير من الموسم الماضي، على جائزة الحذاء الذهبي. وأشارت الصحيفة في عنوان فرعي إلى أن "البارسا سيواجه ليفربول لتجاوز عقبة جديدة"، مذكّرًا بأن البلوجرانا لم يسبق له أن تمكن من إقصاء "الريدز"،

وبعنوان "نصف نهائي ملتهب"، افتتحت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية عددها بصورة لميسي وصلاح، اللذين تنافسا حتى الرمق الأخير من الموسم الماضي، على جائزة الحذاء الذهبي. وأشارت الصحيفة في عنوان فرعي إلى أن "البارسا سيواجه ليفربول لتجاوز عقبة جديدة"، مذكّرًا بأن البلوجرانا لم يسبق له أن تمكن من إقصاء "الريدز"، ولم تنسَ الصحيفة الإشارة إلى سقوط مان سيتي، مبرزة في عنوان صغير أن "فريق بيب أصبح خارج البطولة عقب مباراة مجنونة". وبدورها، عوّلت صحيفة (سبورت) الكتالونية أيضا على نفس الافتتاحية، بصورة للبرغوث والفرعون المصري، وعنونتها بـ"نصف نهائي عملاق". وفي سياق آخر، قالت: "دي ليخت يؤجل إعلان الصفقة، وأياكس يعلن التوقيع مع المدافع كيكي بييري، الذي سيكون بديلا له في الموسم المقبل". واهتمت الصحيفة أيضا بإقصاء مانشستر سيتي من البطولة، معتبرة في عنوان جانبي أن "حكم الفيديو المساعد أقصى السيتي في مباراة لا تنسى". ومن جانبها، سلطت صحيفة (ماركا) المدريدية الضوء على مباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام، واختارت لصفحتها الرئيسية عنوان "بيب يخرج مجددًا"، مستعينة بصورة لجوارديولا وهو يحتفل بالهدف الخامس، قبل أن يتم إلغاؤه. وأضافت: "توتنهام يتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال، بفضل هدف فرناندو يورينتي"، وتابعت: "آينتراخت فرانكفورت دفع 8 ملايين يورو إلى بنفيكا، وتم تمديد عقد الصربي (لوكا يوفيتش) حتى 2023، ويمكن لهذه العملية تسريع نقله إلى ريال مدريد". غضب رونالدو واستقطاب صلاح



وركزت الصحف الإيطالية، الصادرة صباح اليوم الخميس، على غضب كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا، إلى جانب رغبة البيانكونيري في ضم مهاجم ليفربول، محمد صلاح. وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" بـ"رونالدو غاضب، انتظار التعزيزات، صلاح هو الحلم.. التفكير في زانيولو، كييزا، جواو فيليكس، دياز، أومتيتي، يدور في رأس يوفنتوس". وأضافت: "الراحلون عن اليوفي هم دوجلاس كوستا، بيانيتش، ديبالا.. ساكي يقول: هم بحاجة لأسلوب وفلسفة"، وتابعت: "كارليتو أنقذنا! نابولي بحاجة إلى دفعة كبيرة أمام أرسنال في الدوري الأوروبي". وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان "أنشيلوتي، أنت فقط.. نابولي بحاجة لتقديم مباراة كبيرة أمام أرسنال بعد الهزيمة ذهابًا 2-0"، وأضافت: "يوفي آخر، رونالدو يبقى كضمان، وظل كونتي يحوم حول أليجري، وكييزا هو الهدف المنتظر مع دي ليخت". Advertisements ومن جانبها، قالت صحيفة "توتو سبورت": "تعزيزات في كل المراكز.. يوفنتوس يفكر بالفعل في خطة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2020 بإسطنبول". وتابعت: "الجوهرة الأرجنتينية (ديبالا) يبدو أقرب للبيع، وبيعه يعني تمويل صفقة واحد من فيليكس: كييزا، إيكاردي، صلاح"، وواصلت: "الليلة نابولي وأرسنال في الدوري الأوروبي، القلب والشجاعة من أجل الريمونتادا". الليلة المجنونة



بينما ركزت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح الخميس، على الليلة الكروية المجنونة التي شهدت تأهل توتنهام إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته أمام مضيفه مانشستر سيتي (3-4) مساء الأربعاء، في إياب ربع النهائي. وشهدت المباراة أحداثا جنونية حيث تم تسجيل 5 أهداف في أول 21 دقيقة، كما تم إلغاء هدف أحرزه لاعب مانشستر سيتي، رحيم سترلينج في الوقت بدل الضائع، بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، بسبب تسلل صانع الهدف سيرجيو أجويرو. وخرجت صحيفة "ديلي إكسبريس" بعنوان "من خارج هذا العالم"، وأضافت: "مباراة مثيرة من 7 أهداف ينهي سبيرز من خلالها حلم سيتي"، كما أشارت الصحيفة أيضا إلى تأهل ليفربول إلى نصف النهائي بعد الفوز على مضيفه بورتو (4-1) بعنوان "ليفربول يثبت ذكاءه ليحدد معركة أمام بارسا". ونشرت صحيفة "ميرور" عنوانًا يقول: "أوه يا رباعيتي"، في إشارة إلى تبخر أمل مانشستر سيتي في إحراز رباعية من الألقاب هذا الموسم، وتناولت تأهل ليفربول بعنوان "ليفربول في مزاج لترك ميسي في فوضى". صحيفة "جارديان" اختارت عنوانا مبهجا يقول "هيب هوب هوراي"، وأضافت: "يورينتي يرسل سبيرز (إلى نصف النهائي) بعد ليلة من جدل تقنية الفيديو". وقالت في عنوان آخر "احضروا برشلونة"، وتابعت: "ليفربول يعبر بورتو ليحدد نصف نهائي أمام ميسي وزملائه"، ومن ناحيتها نشرت صحيفة "تيليجراف" صورة كبيرة لصاحب هدف توتنهام الثالث، فرناندو يورينتي، مع عنوان يقول "لا يصدق". وأضافت: "تقنية الفيديو تلغي هدف الفوز لسترلينج في الدقيقة 94، لكنها تسمح لهدف يورينتي بخطف فوز كلاسيكي". تحول معجزة جوارديولا إلى دموع



من جانبها تعددت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الخميس، حيث جاء على رأسها كابوس مانشستر سيتي الإنجليزي، رغم فوزه على توتنهام هوتسبير (4-3)، لكن النتيجة لم تكن كافية لعبوره إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وخرجت صحيفة "كيكر" عبر غلافها بعنوان على لسان كينجسلي كومان، نجم بايرن ميونيخ، جاء فيه: "لست ريبيري الجديد"، حيث رفض اللاعب الفرنسي مقارنته بمواطنه المخضرم، فرانك ريبيري. كما حمل الغلاف عنوان "شولز والشوق للسرعة"، في إشارة لرغبة بروسيا دورتموند في التعاقد مع نيكو شولز، ظهير هوفنهايم، في أقرب وقت ممكن. أما صحيفة "WAZ" فخرجت بعنوان "حارس مرمى على الطريق"، حيث أفادت أن أليكسندر نوبل بات أمل شالكه مستقبلا في مركز حراسة المرمى. بينما جاءت صحيفة "بيلد" عبر موقعها الإلكتروني بعنوان "10 سنتيمتر و68 ثانية"، في إشارة لعدد السنتيمترات التي تقدم بها سيرجيو أجويرو، مهاجم المان سيتي، في وضعية التسلل، وفارق الـ68 ثانية بين هدف رحيم سترلينج وإلغائه باللجوء لتقنية الفيديو، خلال مواجهة توتنهام. وأضافت الصحيفة في عنوان آخر: "كيف تحولت معجزة جوارديولا في الدقيقة الأخيرة إلى دموع؟"، في إشارة إلى تحول الفرحة إلى حزن بالغ بعد إلغاء هدف سترلينج وإقصاء الفريق السماوي من دوري الأبطال.

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