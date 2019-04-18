انت الان تتابع القوة الضاربة تقود تشكيل الأهلي المتوقع ضد بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٨ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م

الأهلي

استقر مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به فريقه لمواجهة نظيره بيراميدز، المقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، تحت قيادة طاقم تحكيم كرواتي إيفان بيبيك، ويعاونه إيفيكا مودريتش، وجوران بيريكا، ويحتل المارد الأحمر صدارة الدوري الممتاز، برصيد 58 نقطة، فيما يقع بيراميدز في المركز الثالث بالتساوي برصيد 57 نقطة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد فتحي – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – علي معلول. خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – صالح جمعة – حسين الشحات - جونيور أجاي. خط الهجوم: وليد أزارو. يدخل الأهلي المباراة رافعا شعار

Advertisements