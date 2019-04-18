26 رقمًا لا تفوتك من ليلة دوري أبطال أوروبا

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شهدت مواجهتا مانشستر سيتي أمام توتنهام هوتسبير على ملعب الاتحاد، وبورتو البرتغالي أمام ليفربول على ملعب الدراجاو، العديد من الأرقام المميزة التي تحققت

حقق توتنهام المفاجأة وبخر أحلام مانشستر سيتي في رباعية تاريخية، ليتأهل الفريق اللندني إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته 3-4 على ملعب الاتحاد في إياب ربع النهائي. سجل أهداف مانشستر سيتي كل من رحيم سترلينج (4 و21) وبرناردو سيلفا (11) وسيرجيو أجويرو (59)، بينما أحرز سون هيونج مين (7 و10) وفرناندو يورينتي (73) أهداف توتنهام. وتغلب توتنهام على مانشستر سيتي في لقاء الذهاب قبل أسبوع بهدف نظيف أحرزه سون، وضرب الفريق اللندني موعدًا في نصف النهائي مع أياكس الهولندي، الذي تأهل مساء الثلاثاء على حساب يوفنتوس.

كما تأهل ليفربول الإنجليزي لمنافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على مضيفه بورتو البرتغالي بنتيجة (4-1)، على ملعب الدراجاو في إياب ربع نهائي المسابقة، وأحرز الرباعي "ساديو ماني، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، فيرجيل فان ديك"، أهداف ليفربول في الدقائق (26 و65 و77 و84)، بينما سجل إيدير

كما تأهل ليفربول الإنجليزي لمنافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على مضيفه بورتو البرتغالي بنتيجة (4-1)، على ملعب الدراجاو في إياب ربع نهائي المسابقة، وأحرز الرباعي "ساديو ماني، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، فيرجيل فان ديك"، أهداف ليفربول في الدقائق (26 و65 و77 و84)، بينما سجل إيدير ميليتو هدف بورتو الوحيد في الدقيقة (68). ويلتقي ليفربول مع نظيره برشلونة، في الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأبطال. وفي ما يلي نستعرض أرقاما من مانشستر سيتي أمام توتنهام هوتسبير، وبورتو أمام ليفربول:

1- روبرتو فيرمينو سجل + صنع أهدافا في 5 مباريات مختلفة في دوري أبطال أوروبا منذ 2017- 18، أكثر من أي لاعب آخر. 2- أفضل نسبة تمريرات ناجحة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (أكثر من مباراة كأساسي): جون ستونز (95.7%) - مانويل أكانجي (95.0%) - أكسيل فيتسل (94.6%). 3- نيمار دا سيلفا (32) أكمل مراوغات أكثر من رحيم سترلينج (31) في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. 4- هدف رحيم سترلينج بعد 231 ثانية ضد توتنهام هو أسرع هدف لمانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا. 5- سون هيونج مين، 12 هدفًا تجاوزت ماكسيم شاتسكيخ (11 هدفًا) ليصبح أفضل هداف آسيوي في تاريخ دوري أبطال أوروبا. 6- أربعة أهداف في أول 11 دقيقة من مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، أسرع أربعة أهداف تم تسجيلها على الإطلاق في مباراة من دوري أبطال أوروبا. 7- رحيم سترلينج اشترك بـ14 هدفًا في آخر 9 مباريات مع مانشستر سيتي وإنجلترا (سجل 12 وصنع 2). 8- رحيم سترلينج هو أكثر لاعبي مانشستر سيتي اشتراكا في الأهداف على ملعب الاتحاد في كل البطولات هذا الموسم (سجل 17 وصنع 9). 9- رحيم سترلينج هو أول لاعب إنجليزي يسجل +2 هدف في مباراة في ربع نهائي دوري الأبطال منذ فرانك لامبارد في 2009 (ضد ليفربول). 10- رحيم سترلينج اشترك بـ43 هدفًا (سجل 29 وصنع 14) في 50 مباراة في جميع البطولات في 2018- 19 (النادي + المنتخب)، أكثر من أي لاعب إنجليزي آخر من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى. Advertisements 11- هيونج مين سون سجل أسرع ثنائية في دوري أبطال أوروبا (في ظرف 130 ثانية) منذ شينجي كاجاوا مع بروسيا دورتموند ضد ليجيا وارسو في نوفمبر 2016 (في ظرف 77 ثانية). 12- مباراة مان سيتي وتوتنهام هي أول مباراة في دوري الأبطال تقام في إنجلترا وتشهد تسجيل 5 أهداف في الشوط الأول منذ مارس 2005، عندما تقدم تشيلسي 3-2 على برشلونة في الستامفورد بريدج. 13- كيفين دي بروين صنع 6 من أهداف مانشستر سيتي الـ8 الأخيرة، بعد أن صنع 3 فقط من أهداف فريقه الـ146 السابقة هذا الموسم. 14- 4 لاعبين صنعوا 3 أهداف في مباراة واحدة في دوري الأبطال هذا الموسم: جوردي ألبا (ضد توتنهام)، أشرف حكيمي (ضد أتلتيكو مدريد)، لوروا سانيه (ضد شالكه)، كيفين دي بروين (ضد توتنهام). 15- كيفن دي بروين هو أول لاعب يصنع 3 أهداف على الأقل في مباراة ربع نهائية في دوري الأبطال منذ راين جيجز مع مانشستر يونايتد ضد روما في 2007 (4). 16- فقط ستيفن جيرارد (21) سجل أهدافا مع ليفربول في تاريخ الكأس الأوروبية/دوري أبطال أوروبا أكثر من الثلاثي ساديو ماني ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو (14، كذلك إيان راش). 17- توتنهام تأهل إلى نصف نهائي الكأس الأوروبية/ دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 1962، وغيابه الذي استمر 57 سنة هو رقم قياسي، متفوقا على الرقم السابق الذي سجله أتلتيكو مدريد بـ40 سنة (1974- 2014). 18- توتنهام هو سابع فريق إنجليزي يصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أكثر من أي بلد آخر: (مانشستر يونايتد - تشيلسي - ليفربول - أرسنال - مانشستر سيتي - ليدز - توتنهام). 19- ليونيل ميسي أكمل 139 مراوغة في اللاليجا ودوري الأبطال هذا الموسم، بينما فيرجيل فان ديك لم يتعرض للمراوغة في الدوري الممتاز ودوري الأبطال هذا الموسم. 20- توتنهام وصل إلى نصف نهائي الكأس الأوروبية/ دوري الأبطال للمرة الثانية فقط، والأولى كانت في 1961- 62 تحت قيادة بيل نيكولسون. 21- هذه هي المرة الثالثة التي يتأهل فيها ثلاثة من وصيفي المجموعات إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا: (2019: أياكس، ليفربول، توتنهام- 2010: بايرن، إنتر، ليون- 1997: أياكس، دورتموند، مان يونايتد). 22- بيب جوارديولا فشل في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في جميع مواسمه الثلاثة مع مانشستر سيتي، بعد بلوغه هذه المرحلة في كل مواسمه السبعة الأولى مدربًا (4 مع برشلونة، 3 مع بايرن ميونيخ). 23- فريقان من إنجلترا في نصف نهائي دوري الأبطال لأول مرة منذ 2008- 09، عندما شارك كل من تشيلسي وأرسنال ومانشستر يونايتد في دور الأربعة، وتمكن برشلونة من الفوز بالكأس. 24- أكثر الأندية الإنجليزية وصولا إلى نصف نهائي الكأس الأوروبية/ دوري الأبطال: (12 مانشستر يونايتد - 11 ليفربول - 7 تشيلسي - 3 ليدز - 2 توتنهام - 2 نوتنجهام فوريست - 2 أرسنال - 1 ديربي كاونتي - 1 أستون فيلا - 1 مانشستر سيتي). 25- إن حقق توتنهام لقب دوري الأبطال وأنهى الموسم خارج المراكز الأربعة الأولى وحقق تشيلسي أو أرسنال لقب الدوري الأوروبي وأنهى الموسم خارج المراكز الأربعة الأولى، فسيشارك البطلان في دوري الأبطال 2019- 20 مع الثلاثة الأوائل، أما رابع الدوري الممتاز فسيشارك في الدوري الأوروبي. 26- سون هيونج مين هو ثاني لاعب يسجل هدفين في أول 10 دقائق من مباراة خارج ملعبه في دوري الأبطال، بعد هايمو فايفنبيرجر مع ريد بول سالزبورج ضد أيك أثينا في نوفمبر 1994 (9 دقائق).

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