شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الإيطالية: غضب رونالدو بعد خروج يوفنتوس من دوري الأبطال.. واليوفي يريد ضم صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وضعت الصحف الإيطالية، محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، على رأس قائمة الإنقاذ لنادي يوفنتوس الإيطالي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب الخروج المخزي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام نادي أياكس الهولندي بالتعادل ذهابا 1 / 1 والهزيمة ذهابا 2-1.

وأبرزت الصحف الإيطالية غضب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق بعد الخروج الأوروبي، إلى جانب رغبته في ضم محمد صلاح من ليفربول.

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وعنونت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»: «رونالدو غاضب، انتظار التعزيزات، صلاح هو الحلم.. التفكير في زانيولو، كييزا، جواو فيليكس، دياز، أومتيتي، يدور في رأس يوفنتوس».

ومن جانبها، قالت صحيفة «توتو سبورت»: «تعزيزات في كل المراكز.. يوفنتوس يفكر بالفعل في خطة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2020 بإسطنبول».

وتابعت: «الجوهرة الأرجنتينية (ديبالا) يبدو أقرب للبيع، وبيعه يعني تمويل صفقة واحد من فيليكس، كييزا، إيكاردي، صلاح».