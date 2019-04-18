شكرا لقرائتكم خبر عن «لهيطة»: الإعلان عن مباريات المنتخب الودية استعدادًا لأمم أفريقيا خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد المهندس إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الاتفاق النهائي على المباريات الودية التي سيلعبها الفريق قبيل مشاركته في نهائيات بطولة الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر خلال الفترة من 19 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، سوف يعلن عنه خلال أيام بعد قطع خطوات مهمة في سبيل تحديدها.

وأضاف مدير المنتخب الوطني أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب، يعكف حاليًا على اختيار الأنسب بالنسبة للفريق، حيث تلقينا ردود إيجابية من عدد من الاتحادات الإفريقية التي تمت مخاطبتها بمكاتبات رسمية أو بالاتصال المباشر مع مسؤولي منتخباتها خلال حفل القرعة، الذي شارك فيه مندوبو المنتخبات المشاركة في البطولة.

وأوضخ لهيطة أن الاتصالات جرت مع أغلب الفرق المتأهلة، عدا الفرق الثلاث التي تشارك مصر مجموعتها، مشيرًا إلى أن مكان معسكر عدد من المنتخبات خارج مصر حال دون تحديد موعد للقائها وديًا قبل البطولة.