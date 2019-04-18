شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الإنجليزية:« الفار يحرم السيتي من هدفين في لقاء تأهل توتنهام لقبل نهائي دوري الأبطال». والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبرزت الصحف الإنجليزية، الصادرة اليوم الخميس، تأهل فريق توتنهام الإنجليزي للدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب منافسه مانشستر سيتي، إضافة إلى تألق لاعب منتخب مصر محمد صلاح ودوره في فوز فريقه ليفربول على منافسه بورتو البرتغالي، لمواجهة برشلونة في الدور قبل النهائي للبطولة.

وذكرت صحيفة (ديلي ميل في عنوان رئيسي) «المهاجم لورينتي يقود توتنهام لقبل نهائي دوري الأبطال في مباراة لا تُصدق ضد السيتي في ملعب الاتحاد».

ونقلت الصحيفة عن الأسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي قوله: «إنه أمر شديد القسوة»، وذلك تعليقًا على إلغاء هدف لرحيم ستيرلينج في الوقت بدل الضائع بعد الاحتكام لتقنية حكم الفيديو فار.

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كما نقلت عن الأرجنتيني ماوريسيو بوكاتينو مدرب توتنهام قوله: «اللاعبون كانوا أبطالا هنا، أنا سعيد للغاية من أجلهم».

وعن فوز ليفربول قال: «الريدز يسحق بورتو في مباراة شهدت تسجيل ماني وصلاح وفيرمينيو وفان دايك، ليتأهل لمواجهة برشلونة».

وعلقت صحيفة (صن) على مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام بالعنوان التالي «الفار يحرم السيتي من هدفين في لقاء رائع شهد تأهل توتنهام لقبل نهائي دوري الأبطال».. مضيفة «الريدز يسحقون بورتو بأربعة أهداف لهدف، ويتأهلون لقبل النهائي لمواجهة برشلونة».

وكتبت صحيفة (ديلي ستار) «ليفربول يتأهل لقبل نهائي دوري الأبطال لمواجهة برشلونة بعد فوزه على بورتو بأهداف ماني وصلاح وفيرمينو وفان دايك»، مضيفة «مباراة ولا في الأحلام انتهت بصعود توتنهام على حساب مانشستر سيتي بعد أن حرمت تقنية الفار الأخير من هدفين».

ومن جانبها، قالت صحيفة (ديلي ميرور) «حلم مانشستر سيتي بالفوز بالرباعية يتحطم بعد خروجه من دوري الأبطال على يد توتنهام».. مضيفة «ليفربول في قبل نهائي دوري الأبطال بعد فوزه على بورتو في مجموع المباريتين 6-1 ويلاقي برشلونة».