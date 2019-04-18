أخضر البلياردو إلى لاس فيغاس للمشاركة في بطولة يو اس اوبن للبلياردو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تغادر بعثة أخضر البلياردو فجر غدٍ الجمعة إلى مدينة لاس فيغاس الأمريكية للمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة للبلياردو يو إس أوبن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2019م .
وتضم بعثة الأخضر كلاً من جراح الشمري رئيس البعثة والإداري عبدالله مالك واللاعبون عبدالله الشمري ، محمد باعباد ، رضوان جميل ، محمد العيد ، عامر عسيري .
ويشارك في بطولة أمريكا المفتوحة 265 لاعب من نجوم العالم في البلياردو ، حيث ستكون الأدوار التمهيدية خلال الثلاثة الأيام الأولى على 33 طاولة ويتأهل 16 لاعب للمنافسة على لقب البطولة وتعود بطولة أمريكا المفتوحة للبلياردو يو إس أوبن إلى لاس فيغاس في هذا العام 2019 بعد أن كانت في فيرجينيا لمدة 42 سنة حيث كانت أول بطولة عام 1965، وتعتبر هذه البطولة من أقوى البطولات في العالم على مستوى البلياردو .
وكان لاعبو المنتخب السعودي قد شاركوا جميعهم في بطولة المحترفين المفتوحة للبلياردو في مدينة الرياض التي ضمت 160 لاعباً من مختلف دول العالم استعداداً لبطولة أمريكا.
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