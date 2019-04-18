طنطا يدعو أسر اللاعبين للاحتفال بالصعود للدورى...

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جدة - عمرو شويل يشهد استاد نادى طنطا، تواجد جميع أسر لاعبى الفريق وجهازهم الفنى، وذلك بعد قيام مجلس إدارة نادى طنطا بدعوة أسر اللاعبين والجهاز الفنى لحضور مباراة أبو قير للأسمدة والاحتفال بالصعود للدورى الممتاز. وحرص نادى طنطا على تخصيص الجهة اليمنى من مقصورة استاد نادى طنطا، وذلك لأسر اللاعبين والجهاز الفنى فى الوقت، الذى قام فيه عدد من الجماهير بإهداء عدد من تيشرتات الفريق لأسر اللاعبين تقديرا منهم للدور الذى قام به أسر اللاعبين فى الصعود لدورى الأضواء والشهرة. Advertisements

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