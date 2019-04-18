الاهلي وبيراميدز .. أول لقاء للبدرى والخطيب منذ رحيله عن الأحمر...

جدة - عمرو شويل مباراة الأهلي وبيراميدز تنطلق فى الجولة الـ25 المؤجلة فى مسابقات الدورى الممتاز، فى تمام الساعة الثامنة مساء، حيث يحضر كل من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، وحسام البدرى رئيس مجلس إدارة نادى بيراميدز، فى مدرجات استاد بتروسبورت.

وتشهد العلاقة بين رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى ورئيس مجلس إدارة نادى بيراميدز، توتر كبير بعيداً عن تولى البدرى لرئاسة نادى بيراميدز مع وزير الترفية السعودى، وإنما دعم المهندس محمود طاهر وقائمته فى انتخابات النادى الأهلى أمام محمود الخطيب، والخلافات التى أدت لرحيله عن الإدارة الفنية من النادى الأهلى عقب نجاح الخطيب فى الانتخابات، ولم يلتق الخطيب مع البدرى فى مواجهات رسمية منذ هذه الخلافات.