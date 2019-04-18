شكرا لقرائتكم الاهلي وبيراميدز .. أول لقاء للبدرى والخطيب منذ رحيله عن الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مباراة الأهلي وبيراميدز تنطلق فى الجولة الـ25 المؤجلة فى مسابقات الدورى الممتاز، فى تمام الساعة الثامنة مساء، حيث يحضر كل من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، وحسام البدرى رئيس مجلس إدارة نادى بيراميدز، فى مدرجات استاد بتروسبورت.
وتشهد العلاقة بين رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى ورئيس مجلس إدارة نادى بيراميدز، توتر كبير بعيداً عن تولى البدرى لرئاسة نادى بيراميدز مع وزير الترفية السعودى، وإنما دعم المهندس محمود طاهر وقائمته فى انتخابات النادى الأهلى أمام محمود الخطيب، والخلافات التى أدت لرحيله عن الإدارة الفنية من النادى الأهلى عقب نجاح الخطيب فى الانتخابات، ولم يلتق الخطيب مع البدرى فى مواجهات رسمية منذ هذه الخلافات.
كانت هذه تفاصيل خبر الاهلي وبيراميدز .. أول لقاء للبدرى والخطيب منذ رحيله عن الأحمر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.